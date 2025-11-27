日本郵政と日本郵便などは２７日、中山間地域・離島の住民や中小企業従業員向けに、オンラインなどの健康相談窓口を設ける実証実験を１２月１日から始めると発表した。日本郵政コーポレートサービスの保健師の協力を受ける。実施地域は、北海道浦幌町と島根県海士町。浦幌町の取り組みは、総務省の郵便局を拠点とした健康支援モデル事業の一環だ。地域医療へのアクセスや偏りとなどの課題に対応し、住民や従業員が相談しやすい