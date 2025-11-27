ＮＴＴドコモビジネスなど８社で構成するコンソーシアムは２７日、東北大や仙台市と連携し、仙台市内で自動運転バスの実証実験を開始した。沿岸部の「東部北ルート」は２７日と１２月７日、山間部の「秋保ルート」は来年１月１９日と３０日に運行予定。沿岸部は津波避難、山間部は通信不安定という異なる課題を抱える地域で、安全な運行のため複数キャリア回線やローカル５Ｇを活用する。仙台市特有の道路凍結や工事情報なども