東海地方は、きょうは日中晴れる所も夜は次第に雨雲が広がるでしょう。 【写真を見る】東海地方 夕方から雨が降る所も 予想最高気温は名古屋･岐阜で17℃ あす午前中は黄砂の飛来に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/27 昼） 正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。この時間の気温は16.6℃で、風は穏やかです。 きょうの午後はゆっくり天気が下り坂で、夜は雨が降るでしょう。最高気温は名古屋や岐阜で17℃、高山で12℃