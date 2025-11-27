資料香川県空撮 帝国データバンク高松支店は、9月に最低賃金に関する実態調査を行いました。 正社員・非正規社員問わず、従業員を採用するときの最も低い時給を四国の企業に尋ねたところ、平均1094円となり、2024年9月の前回調査より58円アップしました。県別では、香川1117円、徳島1091円、高知1082円、愛媛1081円でした。 政府は2029年までに最低賃金を1500円にする目標を掲げています。2029年までに1500円が