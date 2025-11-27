2025年8月から静岡市葵区と駿河区で収穫された新米の品評会が25日、静岡市内で行われました。これは、毎年この時期にJA静岡市が品質と栽培技術の向上などのために行っているものです。品評会には、静岡市葵区、駿河区の生産者が育てた「にこまる」や「きぬむすめ」などあわせて49点が出品されました。この中では、旨みや粘り成分を機械で点数化し上位16点を4人の審査員が審査していきました。（JA静岡市 営農課堀川晃宏さん）「