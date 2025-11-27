【新華社ウルムチ11月27日】中国の江蘇省連雲港と新疆ウイグル自治区コルガスを結ぶ連霍高速道路・新疆哈密（ハミ）−吐峪溝区間の拡張工事でこのほど、蘭新鉄道（甘粛省蘭州市−新疆阿拉山口市）1号跨線橋梁が70分かけて反時計回りに61度旋回し、ミリ単位の精度で回転架設に成功した。1号跨線橋梁は自治内を通る高速道路上で最大スパンの回転架設橋であり、拡張工事の重要プロジェクトと位置付けられている。鉄道運行への影響