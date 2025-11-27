東京・足立区で11人が死傷したひき逃げ事件で、事故の後逮捕された男が、逃走途中に車の鍵を植え込みに投げ捨てていたことが分かった。足立区で24日、乗用車が歩行者らを次々とはね、2人が死亡、9人が重軽傷を負い、この車を自動車販売店から盗んだ疑いで37歳の男が逮捕された。防犯カメラに“鍵”投げ捨てる男の姿その後の取材で、男が事故の後、車の鍵を販売店近くの植え込みに投げ捨てていたことが分かった。付近の防犯カメラに