２６日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、電気イスゲームからの名探偵津田という、衝撃の展開となり、ネットでは早くも犯人を指摘する声が上がっている。電気イスゲーム１回戦では、劇団ひとりＶＳダイアン津田。意外な？好勝負となったが、劇団ひとりが２度目のビリビリを浴びたまま動かなくなる。これに津田も、わずか６秒で異変に気づき、「名探偵津田第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り」の幕が開