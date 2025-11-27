JR九州の駅長が各地域のご当地麺を競い合う「２０２５駅長対抗ご当地麺総選挙」の決選投票が１１月２３日、福岡県北九州市の門司港駅前広場で行われ、来場者による投票の結果、小倉駅・松尾宣彦駅長のおすすめする「駅長スタミナ焼うどん」が優勝。「九州ナンバー１ご当地麺」に選ばれた。【写真】優勝した「駅長スタミナ焼うどん」駅長スタミナ焼うどんは、熱々の鉄板できつね色に香ばしく焼き上げた焼うどんに、ぷりぷりのホルモ