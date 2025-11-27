日本屈指のセレブ街として知られる東京・赤坂。【写真】70万円超のTOTO最高級のトイレ今SNS上ではそんな赤坂のコメダ珈琲店に備え付けられたトイレの豪華さが大きな注目を集めている。「東京赤坂にできたコメダ珈琲の話なんですけど。ココ、トイレで日本で一番高級なToToのネオレストNX (定価70万円)使ってるんですよ。流石我らがコメダ、金の使い方間違ってない？」と件のトイレを紹介したのは会食専門家のyuuuさん（@ad_career28