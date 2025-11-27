27日午前、仙北市角館町の市道でクマが目撃されました。近くには高校もあり、警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、27日午前9時15分ごろ、仙北市角館町小館の市道を車で走っていた50代の男性が、道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約60センチです。現場から最も近い民家までは約10メートル、角館高校定時制課程の校舎までは約50メートルです。警察が注意を呼びかけています。