私はミユキ。夫のシンジと娘アカネ（中3）と暮らしています。近所に義実家と、夫の姉ホノカさんの家があります。しかしホノカさんの息子タイチ君（高3）は年下のアカネを下に見ています。ある日、家にやってきたタイチ君はアカネが頑張って挑戦してきたジグソーパズルを勝手にほぼ完成させてしまいました。ずっとガマンしてきたアカネはついに怒りを爆発させます。しかしそれを聞いた義母はアカネや私を悪者扱い。帰宅してきた夫か