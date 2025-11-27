27日、秋田市楢山城南町の会社敷地内でクマが目撃されました。近くには城南中学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、27日午前7時10分ごろ、秋田市楢山城南町の会社敷地内にクマ1頭がいるのを、近くの家の中から30代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。城南中学校までは約200メートルの場所で、警察は住民に注意を呼びかけています。