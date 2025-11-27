とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？第8話義母、やりたい放題【編集部コメント】はじめての育児で睡眠もろくにとれないなか、頻繁な呼び出しに配慮のないいつも通りの