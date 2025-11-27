飯豊町のふるさと納税の返礼品で、町で生産されたコメではなく熊本県産のコメを納税者に送付していたことがわかりました。 【写真を見る】飯豊町のふるさと納税返礼品に "熊本県産のコメ"委託業者は「間違ってしまった」（山形） 町は、間違って送付したコメを回収し飯豊町産のコメを送りなおすとしています。 飯豊町ではふるさと納税の返礼品として、「はえぬき」や「つや姫」といった町で生産されたコメを単一で袋詰めし