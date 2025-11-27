■台風27号(コト) 【画像】台風進路・全国の天気 2025年11月27日9時50分発表気象庁 27日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯13度10分 (13.2度)東経114度10分 (114.2度)進行方向、速さ    西 ゆっくり中心気圧    965 hPa中心付近の最大風速    40