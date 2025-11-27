＜カシオワールドオープン初日◇27日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。カシオと所属契約を結ぶ石川遼は前半を3バーディ・1ボギーで回り、2アンダー・20位タイで後半に入っている。【写真】松坂大輔のティショットを見守る大ギャラリー6アンダー・単独首位に大岩龍一。1打差2位タイに賞金ランキング1位の金子駆大、今野大喜、2打差4位タイには片岡尚之、