けさ、山形県三川町で住宅火災がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】三川町で住宅火災ケガ人はなし（山形） 警察や消防によりますときょう午前８時４５分ごろ、三川町神花天神堂の住宅の一階から火が出ていると、近隣住民から消防に通報がありました。 この家には６人が暮らしていたと見られていますが、火災によるケガ人はいないということです。 火は午前１０時５０分に鎮圧しています。 警察と消防が出