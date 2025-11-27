前の話を読む。佐野のサトコへの想いを知り、怒りが収まらない横田。幼いころから甘やかされてきたうえ、男性にモテていた横田は初の敗北を味わうが…。■具合が悪そうな横田■仕事を引き継いだはいいが…■ぶ…無事終わった…■横田のしわざとバレる…佐野と杉本の会話を盗み聞きした横田は、午後急な体調不良に見舞われます。心配したサトコが声をかけ、早退を促すと横田は「今日までの仕事がある」とサトコに知らせました。サト