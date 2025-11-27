市や警察によりますと、27日の午前7時15分ごろ、山形県尾花沢市の常盤保育園の園庭でクマの足あとが見つかったということです。 クマがまだ近くにいる可能性があり、警察が周辺の人に対し不要不急の外出は控えることなどを呼びかけています。また屋外に出る際は、周囲をよく確認するよう呼びかけています。