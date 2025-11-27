鹿児島市の自動車学校で、高齢者を対象とした交通安全教室が開かれました。鹿児島市の田上自動車学校で行われた交通安全教室には、89歳までの38人が参加しました。死角からバイクが飛び出してくる実習が行われ、安全確認の大切さを学んでいました。（参加者）「危なさや怖さが身に染みてわかった。自分の弱点や欠点が2,3点わかって、地域でも今後広めていきたい」（田上自動車学校副管理者・飛松 由樹さん）「事故に遭わない、