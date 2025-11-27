27日未明、桜島が爆発し、噴煙が火口から3000メートルの高さまで上がりました。鹿児島地方気象台によりますと、27日午前2時23分、桜島で爆発を観測し、噴煙は火口から3000メートルの高さまで上がりました。火山灰は霧島市福山方向に流れ、大きな噴石が火口から300メートルから500メートルの9合目まで飛んだということです。桜島の爆発は今年160回目で、11月16日の爆発では噴煙が火口から4400メ}