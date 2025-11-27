大分県の佐藤知事は首相官邸で、高市首相に対し、大分市で起きた大規模火災からの復旧・復興に向けた支援の拡充を求める緊急要望書を提出しました。高市首相：精いっぱいの支援をさせていただきますし、今避難されている方の健康管理が一番だと思いますので。面会後、佐藤知事は「しっかりサポートしていくという話をいただき、大変力強くありがたく感じている」と述べました。