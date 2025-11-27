【ソウル共同】韓国の特別検察官は27日、2023年の海兵隊員殉職事故を巡り、犯人逃避罪で尹錫悦前大統領を追起訴したと発表した。事故の捜査結果を隠蔽した疑惑で捜査対象になっていた李鐘燮元国防相を外国へ逃避させるためオーストラリア大使に任命したとしている。特別検察官は既に、捜査結果を隠そうとしたとして、職権乱用罪で尹被告を起訴している。尹被告は昨年12月の「非常戒厳」宣言で罷免され、内乱首謀罪で公判中。戒