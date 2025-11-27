大分市で起きた大規模火災で立ち入りが規制されている火災現場が27日、報道陣に初めて公開されました。公開されたのは、11月18日に大分市佐賀関で発生した大規模火災の現場です。現場は、立ち入り規制が続いていて報道陣が入るのは初めてです。この火事では約170棟が燃え、1人が亡くなっています。発生から10日目を迎え、27日朝の時点で離島以外の熱源は無くなっていることが確認されましたが、鎮火には至っていません。また、今な