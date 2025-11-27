高速性能を維持しつつ、燃費改善と乗り心地の向上まで伊予鉄グループの石崎汽船（愛媛県松山市）はこのたび、国内初導入となる次世代型高速船「リニアジェット」を、2025年12月19日（金）より松山観光港〜呉・広島間に就航させると発表しました。【写真】これが日本初「リニアジェット船」の詳細です 既存船との比較も船名は、かつて松山観光港〜門司港間で活躍した高速船の名を受け継ぎ、「SeaMAX（シーマックス）」となりま