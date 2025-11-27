ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではこの冬、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催中。「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案している。【写真】今だけの衣装を着たエルモやスヌーピーに大興奮！本記事ではライター＆編集担当が実際に体験した様子を、たっぷりご紹介！■ランタンやキャンドルの光が満ちる