NTTデータとアイロムグループは11月26日、特約店契約を締結し、治験支援システム「PhambieLINQ」のクラウド版の販売について協業を開始することを発表した。これにより、アイロムは特約店として同サービスの販売が可能となり、全国の医療機関へ展開する。さらに、治験業務の経験を持つアイロムの強みを生かした現場支援やヘルプデスク対応によってサポート支援体制を強化する。クラウド版の「PhambieLINQ」はNTTデータが開発した医