フェスやライブでロックを聴くと、興奮してヘッドバンキングしまくる人もいると思いますが、「道の駅ウミガメ公園」(三重県)でも、なんと、あのゾウガメがテンションMAXに!笑その瞬間をとらえた画像がポストされると、「ぶちあがっててかわいい」とSNSを中心に話題となっています。サツマイモはテンション上がるようです (@umigame_kouenより引用)こちらは、サツマイモを前にして、テンションMAXにぶち上ってしまったゾウガメです