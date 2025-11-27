夫婦でコメを万引きしたとして男女2人が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは津市の会社役員の男（61）と事務員の女（58）で、11月2日午後6時ごろ、津市内のショッピングセンターで5キロのコメ1袋（販売価格5300円）を盗んだ疑いがもたれています。 店から「防犯カメラを確認したら食料品が盗まれていた」と通報があり、警察が2人を特定しました。 警察は2人の認否を明らかにしていません。