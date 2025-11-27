セブン-イレブン各店では、2025年11月27日から12月3日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。11月25日から始まったキャンペーンはこちらから。「きのこの山」「たけのこの里」は4種から選べる1つめの対象商品は、ロッテ「コアラのマーチ」の「チョコレート」と「いちご」。どちらか1個を購入すると、「コアラのマーチ 全粒粉in旨ビス」1個と引き換えられる無料券がもらえます。2つ