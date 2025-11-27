モデルでタレントの梨花（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男（14）とパリにいることを報告し、優雅な空気感が漂う写真を公開した。【写真】「7年ぶりに息子と」梨花が撮影したパリの夜景とくつろぐ長男の後ろ姿梨花は「7年ぶりに息子とパリに来ていますその時も息子が一緒でした正確には、14年前パリを訪れた時、彼はお腹の中にいたから7年ごとに3回訪れていることなるこれらは偶然ですが、次は7年後にしよ