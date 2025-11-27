きょうにも辞職が認められる見通しです。記者「市長選には出馬されるんでしょうか？きょうの議会に向けて一言お願いします」部下の既婚男性と複数回、ホテルで密会していた前橋市の小川晶市長が退職願を提出したことを受け、市議会は、きょう午後の本会議で小川市長の辞職に同意する見通しです。同意されれば、あすから50日以内に市長選挙が行われる予定で、小川市長は出馬する意向を示しているということです。