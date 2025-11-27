星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は2026年1月6日から、「梅ひらくアフタヌーンティー」(1名 7,500円)を開催する。特等席で春の訪れを感じる「梅ひらくアフタヌーンティー」同リゾートの近隣にある「熱海梅園」は、日本一早咲きの梅が楽しめる名所として知られている。例年11月下旬〜12月上旬に第一号の梅の花が開き、早咲き→中咲き→遅咲きと順番に開花するので、長期に渡り梅を楽しめる。春告草と呼ばれ