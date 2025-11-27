元日本ハムの杉谷拳士さんが２７日までにＳＮＳを更新。東京・日本橋三越本店で行われた元同僚で現ドジャース・大谷翔平投手の等身大黄金像のお披露目イベントに出席したことを報告した。杉谷さんは自身のインスタグラムで「【ＳＧＣ】本日、大谷翔平選手の等身大黄金像お披露目会に参加させていただきました」と報告し、黄金の像の横でトークする姿をアップ。「大谷選手の黄金像を前にして、改めてその偉大さを深く感じました