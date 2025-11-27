令和になって3例目となる国賓として来年2月、UAE=アラブ首長国連邦の大統領を招待する方向で調整されていることが分かりました。関係者によりますと、政府は来年2月上旬、UAEのムハンマド大統領を国賓として招待する方向で調整していることが分かりました。大統領は滞在中、高市総理と会談し、経済協力などについて意見を交わすほか、皇居・宮殿では、天皇皇后両陛下主催の宮中晩さん会や歓迎行事などへの出席が調整されています。