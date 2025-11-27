将棋の伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と青嶋未来七段（30）が11月27日、東京・渋谷区の将棋会館で第84期順位戦B級1組9回戦の対局を午前10時から開始した。【映像】伊藤二冠VS青嶋七段 対局開始時の表情「鬼の住処」とも呼ばれるB級1組には、全13名の棋士が参戦。伊藤二冠は今期から初参戦しているものの、8回戦を終えて7勝1敗と首位を走っている。前期に続く“一期抜け”を目指し、注目の一戦を制することができるか。対する青