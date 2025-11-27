ニホンウナギの国際取引を規制するかどうかの採決が、ワシントン条約の締約国会議で、日本時間のきょう午後、行われます。日本は各国に反対するよう働きかけています。絶滅のおそれがある野生生物の国際取引を規制するワシントン条約に基づき、ヨーロッパウナギはすでに、国際取引の規制対象となっています。EUなどはニホンウナギなどの資源量が著しく減少しているとしたうえで、ヨーロッパウナギがほかの種と偽って違法取引されて