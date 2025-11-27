香港で26日に発生し、44人の死亡が確認されている高層マンションの火災について、木原官房長官は27日、「日本人の被害の情報には接していない」と明らかにしました。香港北部の大埔区の高層マンションで26日に発生した火災では、香港メディアによりますと、消防隊員1人を含む44人の死亡が確認されています。住人らおよそ280人と連絡が取れなくなっているということですが、木原官房長官は27日午前の記者会見で、「日本人の被害の情