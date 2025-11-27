大分県佐藤樹一郎 知事「なんとか災害関連死を出さないように、これから取り組みをしてまいりたい」大分県の佐藤知事はきょう午前、総理官邸を訪れ、高市総理に、▼被災地の復旧・復興に向けた財政支援や、▼木造建築物が密集する地域での防火対策の充実などを盛り込んだ緊急要望書を手渡しました。これに対し高市総理は、「精一杯の支援をさせていただく」と話した上で、復興にあたっては、耐震化や防火対策などにも対応し