来年3月で閉校する岐阜県高山市の小学校で、仲間への思いを込めた色紙作りが行われました。 【写真を見る】来年3月閉校…全校児童9人の小学校 仲間への思いを込めた色紙作り｢皆の気持ちがこもっていて嬉しかった｣ 岐阜･高山市 高山市滝町の岩滝小学校は、全校児童が9人で今年度で閉校し、近くの東小学校に統合されます。きょうは、閉校記念制作として仲間へ向けた色紙作りに取り組みました。 飛騨市出身で新元号発表に使われた