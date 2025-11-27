東京午前はドルが全面安。今晩のニューヨーク市場が感謝祭で休場となり模様眺めムードが強いなか、ドルが全面安となっている。来月の米追加利下げ観測がドルの重し。ユーロ／ドルは１．１６１３ドル付近、豪ドル／ドルは０．６５３５ドル付近までドル安推移。 ドル売りに押されてドル円は１５５．７３円付近まで下落。ただ、野口日銀審議委員が従来どおりのハト派寄りの姿勢を示したことでドル円は