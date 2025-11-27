ゲーム制作ツール「RPGツクールMV/MZ」の、“非公式”素材フォーラム「ツクマテ」が11月26日、サービス終了を発表しました。しかしその数時間後、27日深夜に今度はサービス終了を撤回。利用者の間に衝撃と喜びの声が広がっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「RPGツクールMV/MZ」利用者を支えてきた非公式の素材フォーラム「ツクマテ」「RPGツクール」シリーズは、プログラミング不要でRPGゲーム