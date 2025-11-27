静岡県伊東市は、10月学歴詐称問題で失職した田久保真紀前市長の退職金について支払いの一時差し止めを決定しました。田久保前市長は、自身の学歴詐称問題で市議会から2度の不信任決議が出され10月31日に失職しました。伊東市の特別職の給与に係る条例では、市長が在職中の行為で犯罪の疑いがあるとき退職金の支払いを一時的に差し止められると定めています。市は、この条例に基づき前市長の退職金およそ192万円について25日、当面