２７日前引けの日経平均株価は前営業日比６４４円３１銭高の５万０２０３円３８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億８１１２万株、売買代金概算は２兆５１０５億円。値上がり銘柄数は９５３、対して値下がり銘柄数は５８４、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は引き続きリスクオンの地合いとなった。前日の米国株市場では利下げ期待を支えにＮＹダウなど主要株価３指数が揃って上昇基調を継