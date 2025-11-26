判決公判 秋田地裁・26日 秋田県発注の工事を巡る贈収賄事件の裁判で２６日、元県職員の男に懲役２年６カ月執行猶予４年の有罪判決が言い渡されました。 判決によりますと、県の秋田地域振興局建設部の班長などを務めていた齊藤一人被告（５７）は、２０２２年に県が発注した道路補修工事などを巡り、青森県に本社がある大成産業が受注できるよう便宜を図る見返りに、あわせて３００万円の賄賂を受け取りました。 ２６日の