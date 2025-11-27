大分市大規模火災の現場 18日に大分市佐賀関で発生した大規模火災を受け、佐藤知事は、27日高市総理大臣と面会し、復興に向けた支援の拡充を求める緊急要望書を手渡しました。 総理官邸を訪れたのは佐藤知事や大分市の清水副市長などです。 佐藤知事は、復興に向けて、財政支援や火災で発生した廃棄物の早期処理への支援などを求める緊急要望書を高市総理に手渡しました。 高市総理は「精一杯の支援をさせていただく」な