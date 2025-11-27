10月の富山湾のシロエビの漁獲量は、ことしに入ってから初めて平年を上回り、ベニズワイガニの漁獲量も能登半島地震以降、最も多くなったことがわかりました。県水産研究所が発表した、10月の富山湾の漁況によりますと、能登半島地震以降に不漁が続いたシロエビは56トンと平年の53トンを上回り、地震前の水準まで持ち直したことがわかりました。平年を上回るのはことしに入ってから初めてです。また、9月1日に漁が解禁されたベニズ