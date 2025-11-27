星野リゾートが、国の重要文化財である「旧奈良監獄」（奈良県奈良市）の保存活用事業として、敷地内で奈良監獄ミュージアムと付帯のホテル事業を展開することを発表しました。まず2026年4月27日(月)に「奈良監獄ミュージアム」をオープンします。日本で唯一現存する明治五大監獄が、その建築美や歴史的価値を伝える新たな施設として生まれ変わります。この記事では、佐藤卓氏らが監修する展示内容や、併設されるカフェ・ショップ