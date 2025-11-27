岡山市が整備を計画している新アリーナについてです。施設のビジネス展開を検討する市民団体が、経営戦略などを盛り込んだ提言書を大森市長に提出しました。 【写真を見る】岡山市の新アリーナ計画施設のビジネス展開を検討する市民団体が「経営戦略などの提言書」を大森市長に提出 大森市長に提言書を手渡したのは、アリーナのマネジメントを考えるプロジェクトメンバーです。プロジェクトには、施設